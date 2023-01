Sarah Michelle Gellar: "Vieto ai miei figli di vedere alcuni episodi di Buffy"

L'attrice ha raccontato a "Hollywood Reporter", che le ha dedicato la copertina, alcuni retroscena sulla famosa serie tv. In realtà si tratta di una stagione, la sesta, che la star non ha voluto proprio vedere. Non solo. Di recente Sarah ha confessato che non racconterà mia quello che sa e che è accaduto sul set con Joss Whedon .

Durante il primo anno di pandemia, l'attrice ha deciso che i suoi figli erano abbastanza grandi (e interessati) per guardare la serie. "Abbiamo guardato le stagioni dalla prima alla quinta - ha spiegato Sarah Michelle Gellar che ha rispolverato l'iconico abito durante il lockdown - Abbiamo saltato le ultime due (ovvero la sesta e la settima, ndr). Ho dei problemi in particolare con la sesta stagione. Non era appropriata per i miei figli e non voglio proprio rivederla...".

I problemi a cui si riferisce la star riguardano la trama, controversa, in cui l'eroina ha sofferto di depressione per tutta la stagione e ha trovato conforto in un rapporto malato con un vampiro che alla fine ha tentato di violentarla quando lei ha deciso di lasciarlo. Ma i figli con chi preferivano vederla in coppia? "Charlotte amava Angel (David Boreanaz), mentre a Rocky piaceva Spike (James Marsters)", risponde l'attrice.

La serie - La serie cult è andata in onda per sette stagioni dal 1997 al 2003. Scritta da Joss Whedon la celebre serie tv racconta la vita di un gruppo di liceali capitanati da Buffy Summers, una di loro che scopre di essere l'unica guerriera capace di combattere forze del male soprannaturali, vampiri e altre orribili creature e impara a convivere con questi poteri.