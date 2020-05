Sarah Michelle Gellar torna a vestire i panni di Buffy 17 anni dopo la fine della serie

Per ingannare il tempo durante il lockdown per il coronavirus , Sarah Michelle Gellar decide di rispolverare qualche ricordo del periodo di Buffy . Così l'attrice ha tirato fuori dall'armadio un abito di scena della prima stagione del telefilm e lo ha indossato. Ma la cosa non sembra averla granché soddisfatta: "Vestita di tutto punto... e non posso andare da nessuna parte" ha commentato nel post su Instagram .

"Buffy - The Vampire Slayer" è andato in onda dal 1997 al 2003. Il vestito che Sarah ha indossato sotto al chiodo è lo stesso che indossava nell'episodio finale della prima stagione, intitolato "Prophecy Girl", come l'hashtag che accompagna il post su Instagram.

In questo periodo la Gellar è stata molto ligia al lockdown richiesto per impedire la diffusione del coronavirus, e ha cercato vari modi per ingannare il tempo. Dal fitness, al colorarsi i capelli di rosa, all'home schooling per i figli Charlotte Grace e Rocky James (cosa che la fa disperare non poco). E in tutti questo c'è anche un po' di nostalgia per i tempi dell'ammazzavampiri. Così ha postato una foto di lei con un enorme paletto di frassino per affrontare il virus, e adesso il vestito d'epoca.

