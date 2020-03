Sarah Michelle Gellar affronta il coronavirus in stile Buffy

Il tuffo nel passato ha fatto piacere ai tanti fan della serie tv e agli ex colleghi della Gellar. "Ma non fermarti lì: Corri!" le consiglia David Boreanaz, che interpretava il demone Angel e suo amore impossibile. "Buffy, cosa dobbiamo fare adesso?", le chiede invece via social la sua sorellina televisiva Dwan (interpretata da Michelle Trachtenberg).

"NON SARO' PIU' BUFFY" - Chi spera in un ritorno della coraggiosa ammazzavampiri, però, resterà deluso. Sarah Michelle Gellar da qualche anno si è presa una pausa dalla recitazione, per concentrarsi sui due figli e sulla azienda che produce kit di cottura. L'attrice ha escluso di poter tornare a vestire i panni di Buffy in futuro. "Ho già raccontato la mia storia giusto? La mia Buffy è l'incarnazione delle paure adolescenziali, sotto forma di demoni. Non sono un'adolescente e non funzionerei in quella storia. Quello che amo è che la storia che ho raccontato sia ricordata ancora oggi", ha raccontato qualche temo fa a "E! News"

"UN REBOOT? NON FUNZIONEREBBE" - L'attrice si è poi detta scettica anche per quanto riguarda un reboot: "Ora, se qualcuno ne farà una nuova versione, tutto quello che potrà fare sarà portare le persone indietro, alla versione originale. Credo sia fantastico ma non funzionerebbe in questo mondo",

