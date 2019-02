Buffy l Ammazzavampiri, mini reunion dopo 16 anni... e Sarah Michelle Gellar non c è

Il cast di "Buffy the Vampire Slayer", ovvero "Buffy, l'Ammazzavampiri" nel titolo italiano, serie cult andata in onda dal 1997 al 2003, si è riunita qualche giorno fa a Portland in occasione del Wizard World Portland. A 16 anni dall'ultima puntata dell'iconico telefilm (basato sul film di Fran Rubel Kuzui del 1992) sul palco c'erano ben 11 membri del cast originale: Amber Benson (Tara), Julie Benz (Darla), Iyari Limon (Kennedy), Amy Acker (Fred), James Leary (Clem), James Marsters (Spike), Clare Kramer (Gloria), Alexis Denisof (Wesley) , Charisma Carpenter (Cordelia), Alyson Hannigan (Willow) e Nicholas Brendon (Xander). Grande assente Sarah Michelle Gellar. Intanto c'è attesa per il reboot annunciato ma di cui non si conoscono ancora i dettagli.