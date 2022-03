"Buffy – L'ammazzavampiri" ha compiuto 25 anni, gli omaggi social di Sarah Michelle Gellar e del cast

Ed è a loro che l'attrice rivolge il suo sentito ringraziamento: "È stata una battaglia in salita. Un sostituto di metà stagione, su una nuova rete basata su un film, che non è stato affatto un grande successo. Ma poi ci siete stati voi, i fan. Avete creduto in noi. L'avete fatto accadere. E siete il motivo per cui 25 anni dopo stiamo ancora festeggiando. Quindi oggi celebriamo anche voi".

Scritta da Joss Whedon la celebre serie tv racconta la vita di un gruppo di liceali capitanati da Buffy Summers, una di loro che scopre di essere l'unica guerriera capace di combattere forze del male soprannaturali, vampiri e altre orribili creature e impara a convivere con questi poteri.



Anche gli altri membri del cast hanno voluto ricordare sui social i 25 anni di "Buffy". Dalla co-protagonista Michelle Trachtenberg (Dawn Summers, la sorella minore di Buffy) che pubblicando uno scatto insieme alla Gellar scrive: "Buon 25° anniversario, sorella maggiore... "

A David Boreanaz, il tenebroso Angel, il quale ha commentato: “Un Angelo è nato 25 anni fa anche se aveva 245 anni. Celebriamo 25 anni e a tutti i fan diciamo ‘Grazie!”.

E poi Cordelia interpretata da Charisma Carpenter, che scrive: "Non sembra possibile che Buffy abbia debuttato 25 anni fa. Un enorme ringraziamento ai fan di tutto il mondo che hanno mantenuto vivo lo spettacolo sullo schermo, nelle chat room, attraverso le piattaforme di social media, attraverso podcast e programmi scolastici... è davvero straordinario", e ha poi aggiunto: "Buffy è stata una parte importante della mia vita così come lo è stata per tutto il cast e la troupe. Vedere l'amore per lo spettacolo durare e tramandarsi di generazione in generazione è davvero significativo".