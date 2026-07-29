Addio a Glen Hansard, il cantautore Premio Oscar muore in un incidente in moto

Glen Hansard aveva vinto un Oscar così, essendo se stesso, senza rinunciare a quella autenticità che tutti gli riconoscevano dagli esordi. Il protagonista senza nome di Once non era in fondo un personaggio: era lui. A partire dagli inizi come musicista di strada, la sua biografia si incastrava perfettamente con quella del protagonista della pellicola. Va il merito di averlo capito per primo al suo amico John Carney, l'uomo che, prima di essere stato regista e sceneggiatore di quel gioiello filmico, aveva suonato con Glen nei Fences. Falling Slowly valse una statuetta ma soprattutto il riconoscimento persino di chi aveva avuto la colpa di non accorgersi di questo talento. Un artista dalla voce ruvida e dal cuore morbido.