Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori ci sarebbe quella di un ictus, anche se al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione cosa abbia provocato la morte dell’artista. Gli esami sul corpo e le verifiche sulle informazioni raccolte dagli inquirenti serviranno a chiarire la dinamica dell’accaduto e a fornire un quadro definitivo sulle circostanze del decesso.