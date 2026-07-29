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Il mondo della musica elettronica francese è in lutto per la morte di Kavinsky, nome d'arte di Vincent Belorgey. Il dj e produttore è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Parigi all'età di 50 anni. Le autorità non hanno ancora diffuso informazioni definitive sulle cause del decesso, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
Il ritrovamento nella casa del 18° arrondissement
Secondo quanto riportato da Le Figaro, il corpo dell'artista è stato rinvenuto nella sua abitazione nella serata di martedì 28 luglio. A dare l'allarme sarebbe stato un vicino, preoccupato perché non aveva più avuto notizie del musicista da alcuni giorni.
I soccorsi sono arrivati nell'appartamento del 18° arrondissement intorno alle 22:30, trovando Kavinsky privo di sensi. Una fonte della polizia citata dal quotidiano francese ha riferito che nei giorni precedenti il dj aveva lamentato alcuni problemi di salute, in particolare forti mal di testa.
L'ipotesi di un malore improvviso, ma gli esami dovranno confermare le cause
Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori ci sarebbe quella di un ictus, anche se al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione cosa abbia provocato la morte dell’artista. Gli esami sul corpo e le verifiche sulle informazioni raccolte dagli inquirenti serviranno a chiarire la dinamica dell’accaduto e a fornire un quadro definitivo sulle circostanze del decesso.
Kavinsky, il volto della French Touch diventato famoso con "Nightcall"
Tra le figure più riconoscibili della scena elettronica francese, DJ Kavinsky aveva costruito negli anni uno stile inconfondibile, caratterizzato da sonorità synthwave e atmosfere ispirate agli anni Ottanta.
Il suo nome aveva raggiunto una notorietà internazionale soprattutto grazie a Nightcall, brano inserito nella colonna sonora del film Drive e diventato uno dei simboli della sua carriera. La canzone contribuì a far conoscere al grande pubblico il suo universo musicale e a rafforzare la presenza della French Touch sulla scena mondiale.
Nel corso della carriera l'artista aveva consolidato il proprio ruolo nella musica elettronica internazionale, con produzioni e performance che lo avevano reso un punto di riferimento per molti appassionati del genere.
Dalla scena elettronica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024
Uno degli ultimi momenti di grande visibilità pubblica per DJ Kavinsky era arrivato durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, quando la sua musica era stata protagonista davanti a un pubblico globale. La partecipazione all’evento aveva rappresentato un ulteriore riconoscimento del peso raggiunto dall’artista e dalla scena elettronica francese, capace negli anni di conquistare ascoltatori in tutto il mondo.
Macron: "Orgoglio francese per sempre"
La notizia della morte di Kavinsky ha suscitato numerose reazioni tra colleghi, artisti e fan, che hanno ricordato il contributo dato dal dj alla diffusione del suono elettronico francese oltre i confini nazionali. "Orgoglio francese per sempre", ha scritto su Instagram il presidente francese Emmanuel Macron, che ha omaggiato l'artista.