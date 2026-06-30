© Francesco Prandoni
Gabry Ponte, durante il suo evento da tutto esaurito "San Siro Dance 2026", ha annunciato a sorpresa dal palco il nuovo tour nei palazzetti "Circotron - The Dance Show": debutto previsto febbraio 2027. Un'esperienza senza precedenti in cui l'energia travolgente di un dj set incontra la spettacolarità e l'arte del circo futuristico, ispirata al circo contemporaneo e realizzata attraverso il talento di performer e acrobati.
Con quasi 110.000 spettatori complessivi nelle due date evento del 2025 e 2026 allo Stadio di San Siro a Milano, Gabry Ponte conferma il suo ruolo di protagonista della scena dance mondiale oltre a essere uno dei pochissimi DJ capaci di riempire uno stadio con un headlining show, al fianco di leggende come Tiësto, David Guetta, DJ Snake e Alok.
Lo show a San Siro
Il deejay-producer italiano più ascoltato al mondo ha regalato al pubblico una serata straordinaria catapultando i fan in una nuova grande festa all'insegna delle sue hit che hanno segnato la storia della musica dance mondiale. Il palco di San Siro ha accolto ospiti speciali: Jovanotti sulle note di "DNA", singolo uscito il 26 giugno, Salmo con "Tik Tak", il brano pubblicato lo scorso 29 maggio, e gli Eiffel 65. Ad affiancare Gabry Ponte sulle note di "Africa" dei Toto sono state Alessia Labate, Kel e Shibui, tre artiste di riferimento della scena dance internazionale.
Circotron: le date e l'atmosfera
Il tour partirà il 27 febbraio all'Unipol Arena di Bologna, proseguirà il 6 marzo a Torino, al Inalpi Arena, il 13 marzo al Palazzo dello Sport a Roma e si concluderà il 20 marzo all'UnipolDome di Milano. Circotron promette di trasportare il pubblico in un'avventura visiva e sensoriale completamente nuova: le performance dei migliori artisti circensi del mondo diventeranno parte integrante dello spettacolo, trasformandosi in una scenografia mobile che si muove al ritmo delle iconiche hit del più celebre DJ italiano. Tutto prende vita all'interno di una scenografia fantasy/steampunk, un universo estetico sospeso tra suggestioni gotiche e atmosfere fantascientifiche, curato nei minimi dettagli per amplificare l'impatto emotivo e visivo dello show. Circotron si ispirata alla Zion di "Matrix", dove la diversità non è semplicemente accolta, ma celebrata come massima forma di libertà e potere.
Un live immersivo
"Viviamo in un mondo iper-digitalizzato, dove tutto, anche la musica, è filtrato dagli schermi degli smartphone e dei social network, per questo credo che il live sia importante come non lo è mai stato: è l'unico spazio reale in cui posso condividere delle emozioni con i miei fan e respirare la loro stessa energia", ha spiegato Gabry Ponte, aggiungendo di aver voluto "alzare l'asticella" e "offrire al mio pubblico uno spettacolo dal forte impatto visivo, ricco e di un livello mai visto prima. Con Circotron non faremo un semplice DJ set o concerto, regaleremo un'esperienza indimenticabile". L'elemento più innovativo è l'annullamento delle barriere convenzionali: con il tour Circotron gli spettatori non saranno più osservatori, bensì parte attiva di una performance immersiva, membri di una comunità unita dalla musica e dall'arte circense. Un'opera inedita dove la cultura clubbing e l'arte circense si fondono per plasmare il futuro dell'intrattenimento.