"Viviamo in un mondo iper-digitalizzato, dove tutto, anche la musica, è filtrato dagli schermi degli smartphone e dei social network, per questo credo che il live sia importante come non lo è mai stato: è l'unico spazio reale in cui posso condividere delle emozioni con i miei fan e respirare la loro stessa energia", ha spiegato Gabry Ponte, aggiungendo di aver voluto "alzare l'asticella" e "offrire al mio pubblico uno spettacolo dal forte impatto visivo, ricco e di un livello mai visto prima. Con Circotron non faremo un semplice DJ set o concerto, regaleremo un'esperienza indimenticabile". L'elemento più innovativo è l'annullamento delle barriere convenzionali: con il tour Circotron gli spettatori non saranno più osservatori, bensì parte attiva di una performance immersiva, membri di una comunità unita dalla musica e dall'arte circense. Un'opera inedita dove la cultura clubbing e l'arte circense si fondono per plasmare il futuro dell'intrattenimento.