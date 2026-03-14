Per il dj francese la reinterpretazione ha un valore speciale. "Riproporre "I Can't Wait" nel 2026 è come riaprire una capsula del tempo, ma con un nuovo fuoco dentro" ha raccontato Bob Sinclar "È un ponte tra le epoche: quel ritmo disco, quel calore analogico e quel loop che non ti lascia mai andare. E poi è arrivata Kiesza, che ha portato vibrazioni alla Madonna anni '80. Il brano è nostalgico, ma non è rétro: è vivo".