Bob Sinclar torna a far ballare con un classico della pop dance anni '80
Il dj francese rilegge "I Can't Wait" dei Nu Shooz in chiave contemporanea: nostalgia, groove e produzione moderna per una delle possibili hit dell'estate 2026
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Il dj e produttore francese Bob Sinclar torna sulle scene con una nuova reinterpretazione di uno dei brani simbolo degli anni Ottanta: "I Can't Wait", originariamente portato al successo dai Nu Shooz. Il singolo riporta in pista l'energia della pop dance di quell'epoca, aggiornandola con una produzione moderna e dal respiro internazionale. L'operazione non è una semplice cover: Sinclar costruisce un ponte tra passato e presente, mantenendo l'anima del brano originale, ma arricchendolo con sonorità contemporanee pensate per radio, playlist e dancefloor globali.
La voce di Kiesza tra nostalgia e modernità
A dare nuova vita al brano è la voce della cantautrice canadese Kiesza, conosciuta in tutto il mondo per la hit Hideaway. Il suo timbro energico e riconoscibile aggiunge una dimensione pop alla produzione di Sinclar, evocando atmosfere tipiche della scena dance degli anni Ottanta. Il risultato è un mix di groove retrò e ritmo contemporaneo che punta a far rivivere l'esperienza collettiva dei club di un tempo, quando la musica da ballo era soprattutto condivisione, melodia e movimento.
Il successo dell'originale dei Nu Shooz
Pubblicato negli anni Ottanta, I Can't Wait divenne rapidamente una hit globale. Il brano raggiunse il primo posto nella classifica dance statunitense, arrivando anche ai vertici delle classifiche R&B e della Billboard Hot 100. Con questa nuova versione, Sinclar prova a riportare quell'energia sulle piste di oggi, rilanciando un pezzo che ha segnato un'epoca e adattandolo al linguaggio della dance contemporanea.
Per il dj francese la reinterpretazione ha un valore speciale. "Riproporre "I Can't Wait" nel 2026 è come riaprire una capsula del tempo, ma con un nuovo fuoco dentro" ha raccontato Bob Sinclar "È un ponte tra le epoche: quel ritmo disco, quel calore analogico e quel loop che non ti lascia mai andare. E poi è arrivata Kiesza, che ha portato vibrazioni alla Madonna anni '80. Il brano è nostalgico, ma non è rétro: è vivo".
Una carriera costellata di hit globali
Da oltre vent'anni Bob Sinclar è una delle figure più riconoscibili della scena dance internazionale. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi album e firmato successi diventati classici del genere, tra cui World, Hold On, Love Generation e Far l'amore realizzato insieme a Raffaella Carrà.