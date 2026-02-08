Usa, trovato morto in uno stagno il figlio del rapper Lil Jon
Il corpo del 27enne Nathan Smith è stato rinvenuto vicino casa in Georgia. Indagini in corso per chiarire le cause del decesso
© Getty
Una notizia drammatica scuote il mondo della musica hip-hop e non solo. Nathan Smith, figlio del noto rapper americano Lil Jon, è stato trovato morto in uno stagno nei pressi della sua abitazione in Georgia. Il ragazzo aveva 27 anni ed era conosciuto nella scena musicale con il nome di DJ Young Slade. Il giovane risultava scomparso dalla mattina di martedì 3 febbraio, dopo essere uscito di casa improvvisamente intorno alle sei. Le ricerche erano partite immediatamente e la polizia aveva riferito che il ragazzo, allontanatosi in "circostanze insolite" poteva trovarsi in stato di disorientamento e necessitasse assistenza.
Il rapper su Instagram: "Sono devastato"
La morte di Nathan è stata confermata dallo stesso rapper con un post su Instagram: "Siamo profondamente addolorati per la tragica perdita di nostro figlio Nathan. Sua madre, Nicole Smith, e io siamo devastati. Era una persona di rara gentilezza, premurosa, educata, appassionata e dal cuore grande. Amava profondamente la sua famiglia e i suoi amici".
Il ritrovamento e le prime indagini
Le autorità hanno aperto un'indagine. Al momento non emergono segni di violenza: sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Nathan Smith si era allontanato dalla sua abitazione a Milton, in Georgia, senza dare più notizie di sé. Le ricerche si sono subito incentrate nella zona vicino a casa, fino al ritrovamento nello stagno non lontano dall'abitazione. Secondo quanto riferito dagli investigatori, non ci sarebbero elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone, almeno per il momento. Anche la comunità musicale ha voluto ricordare il figlio di Lil John.
Chi era DJ Young Snake
Nathan Smith, in arte DJ Young Snake, stava costruendo il suo percorso nella musica come produttore e artista nell'ambiente hip-hop. Aveva studiato alla New York University e negli ultimi anni aveva collaborato con figure di spicco della scena americana come Post Malone, Killer Mike, Big Boi, Fergie, Too $hort ed E-40. Il papà Lil Jon lo ha ricordato come una presenza luminosa nella vita di chi gli stava accanto.