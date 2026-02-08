Usa, trovato morto in uno stagno il figlio del rapper Lil Jon

Una notizia drammatica scuote il mondo della musica hip-hop e non solo. Nathan Smith, figlio del noto rapper americano Lil Jon, è stato trovato morto in uno stagno nei pressi della sua abitazione in Georgia. Il ragazzo aveva 27 anni ed era conosciuto nella scena musicale con il nome di DJ Young Slade. Il giovane risultava scomparso dalla mattina di martedì 3 febbraio, dopo essere uscito di casa improvvisamente intorno alle sei. Le ricerche erano partite immediatamente e la polizia aveva riferito che il ragazzo, allontanatosi in "circostanze insolite" poteva trovarsi in stato di disorientamento e necessitasse assistenza.