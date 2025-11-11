Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello: "Dolore diventi amore per la vita"

Nonostante il lutto sia straziante, la conduttrice deve rialzarsi per onorare la memoria di Evan: "Ho perso mio fratello in un incidente, aveva 18 anni, era un ragazzo straordinario, pieno di vita, sogni e quella luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il futuro. È successo e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia e io dobbiamo riuscire a trasformare in amore. È quello che da uniti dobbiamo a Evan". Ai funerali del ragazzo erano presenti centinaia di persone, per rendergli omaggio e stringersi intorno alla sua famiglia.