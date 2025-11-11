Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello: "Dolore diventi amore per la vita"

Addio al fratello di Andrea Delogu, centinaia al funerale
La conduttrice lo ricorda, a due settimane dalla tragica scomparsa per un incidente in moto
Andrea Delogu è tornata in tv a dieci giorni dalla morte del fratello 18enne Evan, che ha perso la vita in un incidente in moto. "Io e la mia famiglia dobbiamo riuscire a trasformare in amore. È quello che da uniti dobbiamo a Evan".
"Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma e altri in cui con grande fatica e dolore si sceglie di ripartire. Nelle scorse settimane la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate e ho avuto bisogno di silenzio perché trovare le parole per spiegare quello che è accaduto è estremamente difficile", ha raccontato a "La Porta Magica", programma di cui è conduttrice.
Nonostante il lutto sia straziante, la conduttrice deve rialzarsi per onorare la memoria di Evan: "Ho perso mio fratello in un incidente, aveva 18 anni, era un ragazzo straordinario, pieno di vita, sogni e quella luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il futuro. È successo e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia e io dobbiamo riuscire a trasformare in amore. È quello che da uniti dobbiamo a Evan". Ai funerali del ragazzo erano presenti centinaia di persone, per rendergli omaggio e stringersi intorno alla sua famiglia.
Andrea ed Evan, nonostante i 25 anni di differenza, erano molto legati. La conduttrice condivideva spesso sui social foto e momenti speciali con il fratello. In un post pubblicato a giugno su Instagram, aveva scritto: "Non lo taggo, se no si arrabbia, ma dovete sapere che mio fratello è il più bello del mondo. Punto". Appena ricevuta la triste notizia, Andrea aveva lasciato immediatamente Roma per unirsi alla famiglia a Bellaria.