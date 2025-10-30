Andrea Delogu e la drammatica telefonata che le ha annunciato l'incidente del fratello Evan | Il ricordo social del padre: "Era il nostro angelo"

"Amore mio perché ci hai lasciato? Ho dormito nel tuo letto stanotte...la tua amata moto la farò aggiustare e poi la venderò, scusami ma non riuscirei più a vederla o guidarla", ha scritto Walter rivolgendosi direttamente al figlio
Andrea Delogu era in macchina quando una telefonata le ha annunciato che il fratello Evan, 18 anni, in sella alla sua moto, aveva avuto un gravissimo incidente a Bellaria, nel Riminese. Poco dopo, il giovane è morto. Un dolore straziante per la conduttrice e scrittrice: solo pochi mesi fa, su Instagram, aveva pubblicato un post in cui lo descriveva come "il più bello del mondo". Il padre Walter ha affidato a Facebook un lungo messaggio per raccontare chi era davvero suo figlio: un ragazzo generoso, studente dell’alberghiero, lavoratore instancabile. "Non beveva, non fumava. Faceva tutto per noi. Era il nostro angelo", ha scritto.
In più di un post su Facebook, Walter Delogu ha aperto il suo cuore, ricordando il figlio Evan con parole di tenerezza e disperazione. "Faceva le serali, studiava Alberghiero. Di mattina si allenava in palestra, poi cucinava per noi se ero occupato e se la mamma era al lavoro", ha scritto. "Quando si alzava da tavola chiedeva il permesso, lavava i piatti e poi si riposava un po'. Ha sempre lavorato in estate da Massimo al bagno 75 e non ci ha mai chiesto un euro: si comprava tutto lui, pure quella maledetta moto". Nei messaggi del padre si legge la fierezza per un figlio maturo e responsabile, che lo aiutava anche nelle conferenze sulla prevenzione delle droghe: "Mi traduceva dall'inglese articoli di nuove sostanze pericolose".
Nei suoi ultimi post, Walter Delogu si è rivolto direttamente al figlio in un dialogo carico di dolore e dolcezza: Perché il destino che avrebbe dovuto colpire me, ha preso te...non me lo so spiegare...Amore mio, perché ci hai lasciato? Ci sarà un motivo, fammelo sapere presto. Ho dormito nel tuo letto stanotte, perdonami, ora te lo metto a posto...". Poi la promessa: "La tua amata moto la farò aggiustare e poi la venderò, scusami ma non riuscirei più a vederla o guidarla". E ancora: "La tua macchina arriverà venerdì, venderemo la nostra e terremo la tua per sempre". Infine: "A presto amore, tra non molto ti raggiungerò e rideremo insieme, come sempre...e ora ti mando un bacio con la mamma e la tua amata sorellina, come la chiamavi tu, lassù in paradiso fatti valere...".
Andrea ed Evan, pur con 25 anni di differenza, erano molto legati. La conduttrice, 43 anni, aveva spesso condiviso sui social foto e momenti insieme al fratello. In un post di giugno pubblicato su Instagram aveva scritto: “Non lo taggo, se no si arrabbia, ma dovete sapere che mio fratello è il più bello del mondo. Punto". Appena appresa la notizia, Andrea ha lasciato immediatamente Roma per raggiungere la famiglia a Bellaria. La conduttrice si stava recando in macchina agli studi di "Ballando con le Stelle", dove era impegnata come concorrente. Il clima all'interno del programma è di tristezza e incredulità: colleghi e tecnici le hanno inviato messaggi di solidarietà.
Evan Oscar Delogu ha perso il controllo della moto nel pomeriggio di mercoledì, lungo una strada di Bellaria Igea Marina che costeggia il parco cittadino. Il giovane è andato a sbattere contro un palo della luce, poi contro un secondo, senza che i soccorsi potessero fare nulla per salvarlo. Il sindaco della città, Filippo Giorgetti, ha parlato di "una strada dritta e liscia, senza innesti laterali", definendo l’accaduto "un disastro, una tragedia immensa". A Bellaria Igea Marina, città in cui Evan era molto conosciuto, la notizia ha lasciato tutti senza parole. Il ragazzo lavorava da anni durante l'estate in uno stabilimento balneare e si era guadagnato l’affetto di chi lo frequentava. "Era educato, sempre sorridente, un lavoratore", hanno scritto di lui sui social i conoscenti.