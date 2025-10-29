Bellaria, 18enne perde la vita in moto: la vittima è il fratello di Andrea Delogu

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto intorno alle 15:40 in un tratto rettilineo e privo di intersezioni, che costeggia il parco cittadino. Evan avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto, urtando due pali dell'illuminazione pubblica in rapida successione. Non risultano altri veicoli coinvolti. La Polizia Locale ha avviato gli accertamenti tecnici per chiarire se la perdita di controllo sia stata causata da un guasto meccanico, da una distrazione o da un malore improvviso.

I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente sul posto, allertati da alcuni passanti. Le manovre di rianimazione si sono protratte per diversi minuti, ma senza esito. Il corpo del giovane è stato posto sotto sequestro su disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e rilievi per definire la dinamica precisa del sinistro. La moto è stata posta sotto sequestro per gli esami di rito.