Marco Pantani, la scientifica: "Prima di noi entrarono altri nella camera dove morì" | Mamma Tonina: "Spero che la procura di Trento si metta una mano sul cuore"

Il 14 febbraio del 2004 Marco Pantani venne ritrovato privo di vita nella stanza D5 del residence 'Le Rose' di Rimini, demolito diversi anni fa. Anche in questo caso ci sono elementi che da sempre non tornano: si attribuisce il decesso a un mix di droghe e farmaci. La stanza era completamente a soqquadro: i mobili spostati o rotti, c'era il filo dell'antenna televisiva legato come un cappio. Il corpo riportava alcune ferite. Quello che maggiormente risulta incongruo è il video dell'ambiente: su più di due ore di girato risultano visibili solo 51 minuti e vicino al corpo appare a un certo punto una pallina di cocaina di fianco al cadavere in uno dei tagli del filmato.



I buchi investigativi sono stati evidenziati dalla Commissione parlamentare antimafia come si legge nelle "risultanze relative alla morte dello sportivo Marco Pantani ed eventuali elementi connessi alla criminalità organizzata che ne determinarono la squalifica nel 1999".

A fianco al luogo di ritrovamento del cadavere non sono state rilevate le impronte digitali nonostante l'importante presenza di sangue (visibile anche nelle foto della scientifica) "di cui si sarebbe dovuta verificare l'appartenenza", conclude la Commissione antimafia.