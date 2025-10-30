Bellaria, 18enne perde la vita in moto: la vittima è il fratello di Andrea Delogu

Evan Oscar Delogu, figlio di Walter e fratello della conduttrice e scrittrice Andrea, è morto dopo aver perso il controllo della sua moto a Bellaria Igea Marina. Inutile ogni tentativo di soccorso
Un grave incidente stradale ha scosso nel pomeriggio del 29 ottobre la comunità di Bellaria Igea Marina, nel Riminese. A perdere la vita è stato Evan Oscar Delogu, 18 anni, figlio di Walter Delogu e fratello della conduttrice e scrittrice Andrea Delogu.
Il giovane, in sella a una moto Benelli 750, stava percorrendo via Vittor Pisani quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della luce e successivamente contro un secondo palo sul margine della carreggiata.
Nonostante l'intervento immediato dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina.
Ore di dolore e silenzio anche per la famiglia Delogu. In un post pubblicato su Facebook, Walter Delogu, padre di Evan e già autista di Marco Pantani, ha condiviso parole toccanti rivolte al figlio scomparso: "Il cuore a volte batte anche se è morto... Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore... Voglio che si ricordi così il nostro bambino... Addio Evan... Il tuo papà... e tua mamma...". Un messaggio intriso di affetto e disperazione, che ha raccolto centinaia di commenti e manifestazioni di cordoglio da parte di amici e conoscenti.
Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto intorno alle 15:40 in un tratto rettilineo e privo di intersezioni, che costeggia il parco cittadino. Evan avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto, urtando due pali dell'illuminazione pubblica in rapida successione. Non risultano altri veicoli coinvolti. La Polizia Locale ha avviato gli accertamenti tecnici per chiarire se la perdita di controllo sia stata causata da un guasto meccanico, da una distrazione o da un malore improvviso.
I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente sul posto, allertati da alcuni passanti. Le manovre di rianimazione si sono protratte per diversi minuti, ma senza esito. Il corpo del giovane è stato posto sotto sequestro su disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e rilievi per definire la dinamica precisa del sinistro. La moto è stata posta sotto sequestro per gli esami di rito.
La notizia della morte di Evan Delogu ha scosso profondamente la città. Il sindaco Filippo Giorgetti, raggiunto dall'Ansa, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia: "Non ho parlato ancora con i familiari – ha spiegato – aspettiamo che ci sia il dissequestro della salma e la camera ardente, poi andrò a trovarli. Mi spiace veramente tanto: perdere la vita a 18 anni è tristissimo. Che disastro." In un post pubblicato sui social, il primo cittadino ha aggiunto: "Col cuore colmo di tristezza, ci stringiamo in un silenzioso abbraccio alla famiglia colpita da questa tragedia."
Evan Oscar Delogu era figlio di Walter Delogu, noto per la sua attività come autista e bodyguard di Marco Pantani, e fratello della conduttrice, attrice e scrittrice Andrea Delogu. Il giovane viveva tra Rimini e Bellaria e amava le moto, passione che condivideva con il padre. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione anche nel mondo dello spettacolo, dove in molti hanno espresso cordoglio e solidarietà ad Andrea Delogu e ai familiari.
Nel mondo dello spettacolo, la notizia della tragedia ha suscitato profonda commozione. In molti hanno espresso solidarietà e vicinanza alla conduttrice, che negli ultimi anni ha più volte condiviso con il pubblico momenti di vita personale e riflessioni sul benessere emotivo.
In un'intervista recente, Andrea Delogu ha raccontato la sua esperienza con la depressione e il valore del dialogo aperto sul tema.
Walter Delogu è una figura conosciuta in Romagna, non solo per essere il padre di Evan e Andrea Delogu, ma anche per la sua storia personale segnata da momenti complessi e di rinascita. Negli anni Ottanta fece parte della comunità di recupero di San Patrignano, fondata da Vincenzo Muccioli, dove arrivò dopo un periodo difficile legato alla tossicodipendenza. All’interno della comunità iniziò un percorso di recupero e, grazie alla fiducia di Muccioli, divenne in seguito uno dei suoi più stretti collaboratori.
Terminata quell’esperienza, negli anni Novanta lavorò come autista e guardia del corpo di Marco Pantani, accompagnando il campione nei momenti più intensi della sua carriera ciclistica. Quell’esperienza è stata poi raccontata nel libro “Il mio nome è Walter”, in cui Delogu ha ricostruito la vicenda del “Pirata” e le difficoltà personali vissute in quegli anni. Dopo la morte di Marco Pantani, Delogu ha avviato un nuovo percorso personale, prendendo le distanze dal passato e impegnandosi in attività sociali e testimonianze pubbliche sul tema del riscatto. Negli ultimi anni aveva recuperato un rapporto molto forte con i figli, in particolare con Andrea, che lo ha più volte descritto come un uomo capace di affrontare e superare il proprio dolore.