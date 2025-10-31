L'addio a Evan Delogu, la commozione della sorella Andrea e del padre: "Era un angelo"

Il giorno dopo la tragedia, Walter Delogu - ex autista di Vincenzo Muccioli a San Patrignano - ha aperto le porte della sua casa di Igea Marina a Repubblica Bologna, incapace di andare oltre il pianerottolo. "Dentro c'è troppo dolore - ha spiegato - mia moglie si è appena sentita male". Accanto a lui, la figlia Andrea e l'amica Ema Stokholma. "Evan era un ragazzo equilibrato, onesto. Un dono. Quando è nato ho chiesto a Dio che non mi assomigliasse, perché nella vita ne ho fatte di tutti i colori. Il karma ha sbagliato mira, avrebbe dovuto colpire me", ha detto con voce rotta dal dolore. Il padre ha ricordato il figlio come un ragazzo molto disciplinato e altruista, capace di alternare la scuola serale all'Istituto alberghiero con il lavoro estivo e l'aiuto in casa. "Mi traduceva dall'inglese articoli sulle nuove droghe per le mie conferenze nelle scuole. Non beveva, non fumava. Gli dicevo che era un talebano o un angelo. Ora so che era davvero un angelo".