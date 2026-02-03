Libia, morto Saif al-Islam Gheddafi: era il secondo figlio del rais | Media: "Ucciso in scontri tra milizie"

Mohammed Abdulmuttalib al-Huni, ex consigliere di Saif Gheddafi, ha scritto sulla sua pagina Facebook: "La mano del tradimento ha colpito e ha assassinato un uomo che amava la Libia e sognava la sua prosperità e rinascita. Era Saif al-Islam Gheddafi". Secondo le fonti consultate da Al Arabiya, gli scontri armati tra milizie locali e milizie fedeli all'ex regime di Gheddafi sono poi proseguiti per diverse ore nel pomeriggio, nella zona desertica di al-Hamada.