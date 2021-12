Tensione in Libia, milizie circondano la sede del governo a Tripoli: "Elezioni presidenziali non si faranno"

Le milizie conosciute come Brigata Al-Samoud hanno circondato il palazzo del primo ministro libico Abdul Hamid Dbeibah a Tripoli. Lo riportano Sky News Arabia e alcuni siti di informazione libici. Il leader del gruppo armato ha annunciato che "in Libia non ci saranno elezioni presidenziali e chiuderemo tutte le istituzioni statali". Le elezioni erano previste il 24 dicembre.