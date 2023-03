Libia, esercito di Haftar: "Ritrovato l'uranio scomparso"

È stato ritrovato in Libia l'uranio sparito, la cui scomparsa era stata denunciata dall'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Circa 2,5 tonnellate di uranio naturale si trovavano in un sito nel Paese africano. Nel corso di una visita, gli ispettori "hanno scoperto che 10 container con uranio naturale sotto forma di concentrato di uranio (yellowcake) non erano più dove le autorità avevano dichiarato che fossero", ha scritto il direttore generale Rafael Grossi in un rapporto agli Stati membri. L'annuncio del ritrovamento è stato fatto dall'esercito nazionale libico di Khalifa Haftar.