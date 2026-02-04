Marco Carola e Luciano i prossimi dj ospiti di Vision
Febbraio 2026 si apre con due nuovi appuntamenti di Vision, la one-night prodotta da Amnesia Milano che dal settembre 2022 ospita alcuni tra i principali protagonisti della scena elettronica internazionale. Dopo aver accolto in questa stagione artisti come The Martinez Brothers, Loco Dice, Fantasm e I Hate Models, Vision torna a febbraio con due date che vedono protagonisti Marco Carola e Luciano, rispettivamente in programma venerdì 6 e venerdì 27. Entrambi gli artisti hanno scelto Vision per celebrare il proprio compleanno.
© Ufficio stampa
Marco Carola è da anni uno dei nomi di riferimento del djing mondiale. La sua carriera, sviluppatasi attraverso club e festival di tutto il mondo, è caratterizzata da un sound riconoscibile e da una tecnica che lo ha reso una presenza costante ai vertici della scena elettronica. La sua attività, in particolare attraverso il progetto Music On e le sue lunghe maratone in consolle, ha contribuito in modo significativo alla definizione del linguaggio del clubbing contemporaneo con i suoi set in ogni dove, in particolare al Pacha di Ibiza ed allo Space di Miami, giusto per citarne un paio. Venerdì 6 febbraio, insieme a Marco Carola, suonerà Frank Storm.
Luciano è considerato uno dei dj più trasversali della scena internazionale, capace di raccogliere consensi grazie a uno stile personale e immediatamente identificabile. Nel corso della sua carriera ha firmato progetti come le serate Vagabundos a Ibiza, ha fondato nel 2003 l’etichetta discografica Cadenza ed è ideatore del Magik Grande Festival di Santiago del Cile. Accanto all’attività musicale, è impegnato in ambito sociale con la fondazione One Coin For Life, dedicata alla tutela delle popolazioni indigene, e ha recentemente partecipato alla colonna sonora di Fatal Fury. Venerdì 27 febbraio, insieme a Luciano, ci saranno Josh Baker e Alci.
Foto Vision di Gabriele Canfora per Lagarty Photo