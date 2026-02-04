Marco Carola e Luciano i prossimi dj ospiti di Vision

Luciano è considerato uno dei dj più trasversali della scena internazionale, capace di raccogliere consensi grazie a uno stile personale e immediatamente identificabile. Nel corso della sua carriera ha firmato progetti come le serate Vagabundos a Ibiza, ha fondato nel 2003 l’etichetta discografica Cadenza ed è ideatore del Magik Grande Festival di Santiago del Cile. Accanto all’attività musicale, è impegnato in ambito sociale con la fondazione One Coin For Life, dedicata alla tutela delle popolazioni indigene, e ha recentemente partecipato alla colonna sonora di Fatal Fury. Venerdì 27 febbraio, insieme a Luciano, ci saranno Josh Baker e Alci.