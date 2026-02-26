Londra, l'ex dj che ha truffato il mondo dell'aviazione condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere

Per l'uomo, quindi, sono scattate le indagini che l'hanno portato a dichiararsi colpevole di frode lo scorso dicembre e, lunedì, alla condanna a 4 anni e 8 mesi di carcere. Oltre alla pena detentiva, a Zamora Yrala è stata inibita la carica di amministratore delegato per otto anni. "L'operazione di Zamora ha messo a repentaglio la sicurezza pubblica su scala globale in un modo che sfida ogni immaginazione", ha dichiarato la direttrice operativa dell'Sfo, Emma Luxton. "Sono orgogliosa che abbiamo utilizzato le nostre competenze e la nostra esperienza specialistica per consegnarlo alla giustizia e portare a termine questa operazione criminale il più rapidamente possibile". Ma la vicenda apre interrogativi su uno dei settori più regolamentati al mondo: "La produzione e la vendita di componenti aeronautici sono severamente regolamentate. I cosiddetti Certificati di Rilascio Autorizzati (Arc) sono utilizzati come prova che i componenti critici, nuovi o ricondizionati, sono idonei al volo", spiega la Bbc. "Ma gli Arc utilizzati da Zamora Yrala erano falsificati".