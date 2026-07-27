P. Diddy in isolamento dopo una rissa in carcere: cosa è successo

Secondo quanto riportato da TMZ e rilanciato da diversi media americani, tutto sarebbe iniziato quando un altro detenuto avrebbe rivolto una serie di insulti a P. Diddy. La situazione sarebbe rapidamente degenerata: dopo un acceso scambio di parole, i due uomini avrebbero iniziato a spintonarsi, arrivando poi a colpirsi con pugni.