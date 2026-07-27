P. Diddy in isolamento dopo una rissa in carcere: cosa è successo

Sean "Diddy" Combs a processo, in aula anche i figli
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Il comportamento del rapper, ritenuto colpevole di trasporto di persone a fini di prostituzione, rischia di avere conseguenze negative sulla sua pena, che al momento ammonta a quattro anni di reclusione
Coachella 2022 | P.Diddy © IPA
Sean "P. Diddy" Combs torna al centro dell'attenzione, questa volta per un episodio avvenuto dietro le sbarre. Il rapper e produttore statunitense, detenuto nel penitenziario federale di Fort Dix, nel New Jersey, sarebbe rimasto coinvolto in una violenta lite con un altro detenuto, finita con l'intervento del personale carcerario e il suo trasferimento in isolamento. L'accaduto, oltre ad aprire un possibile procedimento disciplinare interno, potrebbe avere ripercussioni anche sulla durata della sua condanna in carcere.
Secondo quanto riportato da TMZ e rilanciato da diversi media americani, tutto sarebbe iniziato quando un altro detenuto avrebbe rivolto una serie di insulti a P. Diddy. La situazione sarebbe rapidamente degenerata: dopo un acceso scambio di parole, i due uomini avrebbero iniziato a spintonarsi, arrivando poi a colpirsi con pugni.
La colluttazione si sarebbe conclusa soltanto grazie all'intervento degli agenti penitenziari, che hanno separato i due detenuti mettendo fine allo scontro. Le generalità dell'altro carcerato non sono state rese note.
Secondo alcune ricostruzioni circolate sulla stampa americana, il rapper avrebbe reagito direttamente invece di attendere l'intervento delle guardie. Le cronache riferiscono inoltre che durante la rissa si sarebbe difeso con decisione.
Subito dopo l'episodio, P. Diddy è stato collocato in isolamento. Al momento, però, non è stato chiarito per quanto tempo resterà separato dagli altri detenuti. Resta inoltre da capire se il provvedimento sia stato adottato come sanzione disciplinare oppure come misura temporanea, in attesa che il carcere completi gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e stabilire eventuali responsabilità.
L'episodio potrebbe avere conseguenze che vanno oltre il semplice provvedimento disciplinare. Se P. Diddy dovesse essere ritenuto responsabile della rissa, infatti, la sua condotta potrebbe incidere sul percorso detentivo.
Il rapper 55enne sta scontando una condanna a quattro anni di reclusione nel carcere di Fort Dix per reati legati al trasporto di persone a fini di prostituzione. Al termine del processo celebrato davanti alla corte federale di Manhattan, la giuria lo aveva riconosciuto colpevole di questo capo d'accusa, mentre era stato assolto dalle imputazioni più gravi contestategli nell'ambito dei cosiddetti "freak offs", incontri sessuali che, secondo l'accusa, coinvolgevano ex compagne e prostituti.
I legali dell'artista puntano da tempo a ottenere una riduzione della pena grazie alla buona condotta, con l'obiettivo di anticipare la scarcerazione rispetto alla scadenza prevista, fissata per febbraio 2028. Un episodio di violenza all'interno del penitenziario rischierebbe però di compromettere questa strategia e, nel peggiore dei casi, potrebbe persino determinare un prolungamento della detenzione.
Dal penitenziario federale del New Jersey non sono arrivati chiarimenti ufficiali sull'episodio. Un rappresentante della struttura, contattato da TMZ, ha spiegato che il carcere non è autorizzato a divulgare informazioni interne relative ai detenuti.
La stessa fonte ha precisato che, per ragioni di privacy, sicurezza e tutela delle persone coinvolte, l'amministrazione penitenziaria non rilascia commenti né sui procedimenti disciplinari né su altre vicende riguardanti i singoli reclusi. Di conseguenza, almeno per il momento, non è possibile sapere se nei confronti di P. Diddy verranno adottati ulteriori provvedimenti oltre al trasferimento in isolamento.
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