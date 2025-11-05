Per Sean "Diddy" Combs compleanno in prigione dopo la condanna: niente lusso ma pane e fagioli

Il produttore ex re dell'hip hop, detenuto in un penitenziario federale per reati sessuali, ha compiuto 56 anni con un pasto semplice e senza festeggiamenti
© Afp
Sean "Diddy" Combs ha festeggiato il suo 56esimo compleanno lontano dai riflettori, in una mensa carceraria. Secondo quanto riportato da "People.com", l'ex icona dell'hip-hop, oggi detenuto in un penitenziario federale a seguito della condanna per reati sessuali, ha ricevuto un pasto frugale composto da fagioli e pane, come previsto dal menu del carcere. Un momento che segna simbolicamente il declino di una delle figure più potenti e discusse dell'industria musicale americana. Per anni Diddy è stato sinonimo di successo, lusso e ambizione, ma il suo nome è ora legato a una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi anni, con accuse che hanno travolto la sua immagine pubblica e la sua carriera. Per lui, che dovrà restare in carcere fino al 2028, ora la speranza è legata a un intervento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che potrebbe commutare la sua pena.
La giornata del 4 novembre, data del compleanno di Diddy, è trascorsa come una qualunque per gli altri detenuti della struttura. Nessun privilegio, nessuna visita speciale: solo il pasto quotidiano previsto dal regolamento penitenziario. Fonti interne, citate dal magazine "People", hanno descritto un'atmosfera ordinaria e priva di qualsiasi celebrazione. Una situazione ben lontana dalle feste esclusive e dagli eventi sfarzosi per cui Diddy era celebre e che negli anni hanno animato la scena musicale statunitense. Per lui ora orari rigidi e assenza di contatti diretti con il mondo esterno.
Le fonti di "People" sono riuscite a sapere cosa Diddy ha potuto mangiare in una giornata che in altri momenti sarebbe stata caratterizzata da lusso e feste sfrenate. Secondo il menu della prigione, Diddy, insieme agli altri detenuti, ha consumato colazione, pranzo e cena a base di cereali, pasta e pizza. La colazione, servita intorno alle 6:30 del mattino, comprendeva frutta, una scelta tra fiocchi di crusca e torta o pane integrale e due bustine di marmellata. I piatti erano accompagnati da latte scremato, margarina spalmabile e bustine di dolcificante. Il pranzo, servito dalle 11:00 alle 12:00, comprendeva una scelta tra pollo alla parmigiana o hamburger di ceci, insieme a una bevanda. Il piatto del pranzo comprendeva pasta con salsa marinara e spinaci come contorno, oltre alla possibilità di scegliere tra pane all'aglio o pane integrale. I detenuti potevano anche scegliere tra frutta o dessert. Infine la cena, in realtà piatto unico servito intorno alle 16:30, offriva una scelta tra pizza al formaggio e fagioli bianchi. Entrambi erano accompagnati da un'insalata di pasta italiana, fagiolini e insalata mista. Ai detenuti venivano offerte diverse opzioni di condimento e una bevanda.
Sean Combs, conosciuto in passato come Puff Daddy e P. Diddy, è stato una delle personalità più influenti della musica e dell'imprenditoria americana. La sua carriera, costruita tra successi discografici, marchi di moda e attività televisive, è crollata dopo le indagini che lo hanno portato in tribunale. Secondo la ricostruzione di "People", la condanna definitiva per reati sessuali ha segnato il punto di non ritorno per l'artista. I legali dell'ex produttore non hanno rilasciato dichiarazioni recenti, ma il caso resta sotto osservazione per le eventuali nuove azioni legali che potrebbero emergere nei prossimi mesi.
Sui social network, la notizia del compleanno in carcere ha suscitato centinaia di commenti. Molti fan hanno espresso delusione e amarezza, ricordando i momenti d'oro dell'artista, mentre altri hanno sottolineato la gravità delle accuse che hanno portato alla condanna. Né la famiglia né i rappresentanti di Diddy hanno diffuso comunicati ufficiali. La discrezione del suo entourage, mantenuta sin dalle prime fasi del processo, riflette la volontà di evitare ulteriori speculazioni mediatiche.