Per Sean "Diddy" Combs compleanno in prigione dopo la condanna: niente lusso ma pane e fagioli

Le fonti di "People" sono riuscite a sapere cosa Diddy ha potuto mangiare in una giornata che in altri momenti sarebbe stata caratterizzata da lusso e feste sfrenate. Secondo il menu della prigione, Diddy, insieme agli altri detenuti, ha consumato colazione, pranzo e cena a base di cereali, pasta e pizza. La colazione, servita intorno alle 6:30 del mattino, comprendeva frutta, una scelta tra fiocchi di crusca e torta o pane integrale e due bustine di marmellata. I piatti erano accompagnati da latte scremato, margarina spalmabile e bustine di dolcificante. Il pranzo, servito dalle 11:00 alle 12:00, comprendeva una scelta tra pollo alla parmigiana o hamburger di ceci, insieme a una bevanda. Il piatto del pranzo comprendeva pasta con salsa marinara e spinaci come contorno, oltre alla possibilità di scegliere tra pane all'aglio o pane integrale. I detenuti potevano anche scegliere tra frutta o dessert. Infine la cena, in realtà piatto unico servito intorno alle 16:30, offriva una scelta tra pizza al formaggio e fagioli bianchi. Entrambi erano accompagnati da un'insalata di pasta italiana, fagiolini e insalata mista. Ai detenuti venivano offerte diverse opzioni di condimento e una bevanda.