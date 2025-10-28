Sean "Diddy" Combs uscirà dal carcere nel 2028

Sean Combs ha 55 anni. Negli anni 90, lavorando con star come Notorious B.I.G. e Mary J. Blige, è stato il motore per la commercializzazione dell'hip hop accumulando una fortuna stimata a un miliardo di dollari di cui il giudice ha tenuto conto nello stabilire la parte pecuniaria della sentenza. L'impresario del rap era stato arrestato un anno fa a Manhattan sulla base delle accuse di varie donne, la prima delle quali, uscita allo scoperto con una denuncia "patteggiata" nell'arco di 24 ore, era stata la cantante Cassie (Casandra Ventura), che lui aveva messo sotto contratto con l'etichetta Bad Boy e che per anni era stata la sua compagna. Durante il processo, la difesa di Combs ha ammesso i suoi comportamenti violenti nei confronti delle donne con cui aveva avuto relazioni sentimentali nel corso degli anni. Alla giuria sono stati ripetutamente mostrati filmati, pubblicati per la prima volta nel 2024 dalla Cnn, di Combs che picchiava violentemente la sua ex fidanzata Cassie nel corridoio di un hotel di Los Angeles nel 2016. Alla giuria sono state mostrate anche immagini di tagli e lividi sul corpo della stessa ragazza durante il processo. Ventura è stata la testimone chiave del caso e ha testimoniato di essere stata ripetutamente abusata da Combs e costretta ad assumere droghe e ad avere rapporti sessuali con altri uomini contro la sua volontà durante la loro relazione decennale, durante la quale lui controllava la sua carriera e le sue finanze. Un'altra donna, che ha testimoniato sotto lo pseudonimo di "Jane", ha anche raccontato di abusi psicologici, finanziari e fisici da parte del rapper, che a suo dire l'aveva costretta ad avere rapporti sessuali con altri uomini mentre era sotto l'effetto di droghe.