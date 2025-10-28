Sean "Diddy" Combs uscirà dal carcere nel 2028

Il rapper e produttore era stato riconosciuto colpevole di due capi d'imputazione per trasporto di persone a fini di prostituzione e condannato a 50 mesi
© IPA
È stata fissata la data di rilascio di Sean "Diddy" Combs dal carcere, più di tre mesi dopo che una giuria ha emesso un verdetto al processo federale. Secondo i registri pubblici del Federal Bureau of Prisons, il rapper e produttore dovrebbe essere rilasciato l'8 maggio 2028. Era stato condannato a 50 mesi (circa più di quattro anni) da un giudice al termine di un processo durato due mesi, conclusosi con la sua condanna per due capi d'accusa di trasporto a fini di prostituzione.
Sean "Diddy" Combs è stato assolto da una giuria dalle accuse più gravi di traffico sessuale e racket, per le quali rischiava decenni di carcere e forse l'ergastolo in caso di condanna. La data di rilascio del rapper e produttore riflette la pena già scontata, circa un anno di carcere. È detenuto presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn dal suo arresto nel settembre 2024. La sua difesa non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento della Cnn in merito al carcere in cui sconterà il resto della pena. Combs sta presentando ricorso contro la sua condanna e la sua sentenza.
La difesa di Combs aveva precedentemente dichiarato alla Cnn di aver contattato l'amministrazione del presidente Donald Trump per una potenziale grazia. A ottobre, dopo la sua condanna, Trump ha confermato che Combs aveva richiesto la grazia presidenziale in relazione al suo caso penale federale, dichiarando che "molte persone mi hanno chiesto la grazia", incluso Combs. Trump aveva precedentemente indicato che era improbabile che concedesse la grazia al produttore durante un'intervista con Newsmax, affermando: "Ero molto amico con lui, andavo molto d'accordo e sembrava una brava persona. Non lo conoscevo bene. Ma quando mi sono candidato, era molto ostile". Trump ha affermato che questo ha reso la grazia a Combs "più difficile da ottenere".
Sean Combs ha 55 anni. Negli anni 90, lavorando con star come Notorious B.I.G. e Mary J. Blige, è stato il motore per la commercializzazione dell'hip hop accumulando una fortuna stimata a un miliardo di dollari di cui il giudice ha tenuto conto nello stabilire la parte pecuniaria della sentenza. L'impresario del rap era stato arrestato un anno fa a Manhattan sulla base delle accuse di varie donne, la prima delle quali, uscita allo scoperto con una denuncia "patteggiata" nell'arco di 24 ore, era stata la cantante Cassie (Casandra Ventura), che lui aveva messo sotto contratto con l'etichetta Bad Boy e che per anni era stata la sua compagna. Durante il processo, la difesa di Combs ha ammesso i suoi comportamenti violenti nei confronti delle donne con cui aveva avuto relazioni sentimentali nel corso degli anni. Alla giuria sono stati ripetutamente mostrati filmati, pubblicati per la prima volta nel 2024 dalla Cnn, di Combs che picchiava violentemente la sua ex fidanzata Cassie nel corridoio di un hotel di Los Angeles nel 2016. Alla giuria sono state mostrate anche immagini di tagli e lividi sul corpo della stessa ragazza durante il processo. Ventura è stata la testimone chiave del caso e ha testimoniato di essere stata ripetutamente abusata da Combs e costretta ad assumere droghe e ad avere rapporti sessuali con altri uomini contro la sua volontà durante la loro relazione decennale, durante la quale lui controllava la sua carriera e le sue finanze. Un'altra donna, che ha testimoniato sotto lo pseudonimo di "Jane", ha anche raccontato di abusi psicologici, finanziari e fisici da parte del rapper, che a suo dire l'aveva costretta ad avere rapporti sessuali con altri uomini mentre era sotto l'effetto di droghe.