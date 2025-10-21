Donald Trump potrebbe salvare Sean "Diddy" Combs, a breve la decisione

Un passato alle spalle non solo nella musica ma anche come stilista di moda, Combs era stato arrestato a settembre 2024 nel centralissimo Park Hyatt di Manhattan da agenti della Homeland Security sulla base di una serie di capi di accusa legati agli ormai tristemente famosi "freak off", festini a luci rosse in cui donne a lui legate e prostituti avevano partecipato per anni a "elaborate performance sessuali" spesso filmate. La prima a uscire allo scoperto contro il rapper con una denuncia alla magistratura "patteggiata" nell'arco di 24 ore era stata la cantante r&b Cassie (Casandra Ventura), che lui aveva messo sotto contratto con l'etichetta Bad Boy e che per anni era stata la sua compagna. Cassie, incinta al nono mese del marito Alex Fine, era stata la testimone star del processo. Combs ha 55 anni e negli anni 90, lavorando con star come Notorious B.I.G. e Mary J. Blige, è stato il motore per la commercializzazione dell'hip hop. L'impresario è ricchissimo, con una fortuna stimata un miliardo di dollari, ma dalle incriminazioni è uscito come un uomo violento, perverso e moralmente corrotto. Al processo, durato otto settimane, Combs si era dichiarato non colpevole e i suoi difensori avevano contestato la descrizione proposta dal governo, sostenendo che le donne erano partecipanti consenzienti negli incontri sessuali nel quadro di relazioni romantiche durature con l'impresario: "È tutt'altro che uno stinco di santo, ma non è accusato di essere cattivo, né è accusato di essere uno stronzo. È accusato di associazione a delinquere", aveva martellato fin dall'inizio la legale Teny Geragos.