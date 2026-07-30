Morte Glen Hansard, il ricordo di Bruce Springsteen e Patti Smith

La morte del cantautore Glen Hansard ha segnato il mondo della musica e molti colleghi hanno voluto ricordare il 56enne scomparso tragicamente in un incidente in moto. Tra questi ci sono anche Bruce Springsteen e Patti Smith. "Noi di E Street abbiamo il cuore a pezzi per la morte di Glen Hansard. Ci siamo incontratati in Irlanda molti anni fa ed egli è sempre stato nient'altro che un grande musicista, un buon amico e un uomo magnanimo. Sempre positivo, sempre sorridente, sempre pronto a cantare. Dio lo benedica e benedica i suoi cari", ha scritto il cantautore e chitarrista statunitense in un messaggio di cordoglio in cui si è firmato semplicemente "Bruce". Da Milano è arrivato il ricordo di Patti Smith. Nel capoluogo lombardo per un concerto, dal palco la cantante ha detto: "Ricordiamo Glen, c'è stato un grande appuntamento a New York nei mesi scorsi e lui cantò questa. Quindi facciano questa, che è una canzone dedicata alla vita che vale la pena vivere, a lui".