Che profumo usa Zendaya? Nuovo ruolo per la MJ di Spider-Man: Brand New Day

Zendaya è la nuova Global Ambassador di Prada Paradoxe (photography credit: Prada Beauty) © Ufficio stampa
Da Odissea a Spider-Man. Zendaya è la stella incontrastata. Momento d'oro per l'attrice statunitense, protagonista dei film più attesi, celebrati e premiati dal botteghino di questa estate 2026 e sempre più icona di moda e di bellezza. Le ultime notizie la vedono alle prese con un nuovo ruolo per una maison protagonista del beauty mondiale.
Zendaya icona beauty: una femminilità in evoluzione
Dal ruolo di dea Atena, interpretata nel film record di incassi diretto Christopher Nolan, a quello di MJ in Spider-Man: Brand New Day, appena approdato nelle sale italiane. La star, talento poliedrico e icona della sua generazione, incarna perfettamente lo spirito di una fragranza che celebra una femminilità che sfugge a ogni definizione, in continua evoluzione ma sempre autentica. Prada Beauty ha perciò scelto Zendaya come nuova Global Ambassador di Prada Paradoxe.
Che profumo usa Zendaya?
L'arrivo dell'attrice - e cantante - segna un nuovo capitolo per la fragranza, inaugurata da una nuova campagna firmata dal regista premio Oscar Barry Jenkins. Il debutto coincide con il lancio del nuovo Prada Paradoxe Sweet Chemistry Eau de Parfum, nuova fragranza floreale-fruttata che reinterpreta la dolcezza in chiave sofisticata, conciliando intensità e delicatezza attraverso un vibrante accordo di sciroppo di ribes nero, assoluta di fiori d'arancio e un avvolgente accordo di latte di neroli. Un profumo di cui Zendaya apprezza il modo in cui "celebra la complessità, raccontando forza e vulnerabilità senza cercare di incasellare o definire una persona", ha spiegato. "Per me - prosegue -, le fragranze che scegliamo riflettono il modo in cui viviamo il mondo. Entrare a far parte del brand è stato del tutto naturale, soprattutto perché Paradoxe era già una delle mie fragranze preferite, che indossavo molto prima di essere contattata".
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Zendaya è la nuova Global Ambassador di Prada Paradoxe (photography credit: Prada Beauty)
Chi è Zendaya, le tappe della sua carriera
Versatilità, autenticità e ambizione creativa. Più giovane vincitrice di due Primetime Emmy Awards per la sua interpretazione nella serie Euphoria - ruolo che le è valso anche un Golden Globe e un Critics Choice Award nel 2023 - Zendaya si è affermata come una delle attrici più influenti della sua generazione. La sua carriera cinematografica comprende la trilogia di Spider-Man, la saga di Dune diretta da Denis Villeneuve e Challengers di Luca Guadagnino, di cui è stata sia protagonista sia produttrice. Il 2026 si è aperto con The Drama di Kristoffer Borgli, seguito dall'attesissimo ritorno sul grande schermo quest'estate con il quarto capitolo dell'Uomo Ragno, Spider-Man: Brand New Day. Tra le altre importanti uscite del 2026 figura anche The Odyssey di Christopher Nolan.