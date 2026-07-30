Che profumo usa Zendaya? Nuovo ruolo per la MJ di Spider-Man: Brand New Day

Versatilità, autenticità e ambizione creativa. Più giovane vincitrice di due Primetime Emmy Awards per la sua interpretazione nella serie Euphoria - ruolo che le è valso anche un Golden Globe e un Critics Choice Award nel 2023 - Zendaya si è affermata come una delle attrici più influenti della sua generazione. La sua carriera cinematografica comprende la trilogia di Spider-Man, la saga di Dune diretta da Denis Villeneuve e Challengers di Luca Guadagnino, di cui è stata sia protagonista sia produttrice. Il 2026 si è aperto con The Drama di Kristoffer Borgli, seguito dall'attesissimo ritorno sul grande schermo quest'estate con il quarto capitolo dell'Uomo Ragno, Spider-Man: Brand New Day. Tra le altre importanti uscite del 2026 figura anche The Odyssey di Christopher Nolan.