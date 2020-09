Emmy Awards 2020, perché il beauty look di Zendaya sarà il più copiato

Un raccolto alto (anzi, altissimo), morbido, dal vago effetto ‘a cascata’. Sorridente e bellissima come sempre, Zendaya è stata tra i protagonisti assoluti della 72esima edizione degli Emmy Awards. Ha conquistato la statuetta come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per il suo ruolo in ‘Euphoria’. Ma anche stuoli di fan per il suo look curatissimo e dal sapore d’antan…