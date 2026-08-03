Anche se non è previsto un addio immediato al personaggio, Marvel Studios e Sony Pictures hanno iniziato a riflettere sul futuro del franchise subito dopo la fine delle riprese di "Spider-Man: No Way Home". In un'intervista al podcast "Happy Sad Confused", Tom Holland ha confermato l'esistenza di un piano dettagliato sviluppato negli ultimi cinque anni. L'attore non intende abbandonare il ruolo da un giorno all'altro, ma vuole partecipare in prima persona alla scelta del suo successore e alla costruzione del prossimo capitolo della storia.