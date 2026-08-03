Spider-Man supera l'Odissea al box office e Tom Holland pensa al suo erede
Brand New Day è il 38esimo film dell'universo dell'Uomo Ragno e il quarto con Holland, l'attore più longevo e amato della franchise nel ruolo del protagonista Peter Parker
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"Spider-Man: Brand New Day" vola al box office, battendo persino "Odissea" nel primo fine settimana dopo il debutto nelle sale italiane. Secondo i dati Cinetel, in cinque giorni Spider-Man ha incassato 16 milioni, mentre il kolossal di Nolan ha fatto 37 milioni in tre settimane. Oltre al grande successo della nuova avventura di Peter Parker, si parla anche di chi sarà il prossimo a indossare la tuta rossa e blu.
La pianificazione del passaggio di testimone
Anche se non è previsto un addio immediato al personaggio, Marvel Studios e Sony Pictures hanno iniziato a riflettere sul futuro del franchise subito dopo la fine delle riprese di "Spider-Man: No Way Home". In un'intervista al podcast "Happy Sad Confused", Tom Holland ha confermato l'esistenza di un piano dettagliato sviluppato negli ultimi cinque anni. L'attore non intende abbandonare il ruolo da un giorno all'altro, ma vuole partecipare in prima persona alla scelta del suo successore e alla costruzione del prossimo capitolo della storia.
Il ruolo di mentore
L'attore ha spiegato di voler assumere un ruolo di guida per la nuova leva di eroi, diventando un mentore cinematografico prima di lasciare definitivamente il franchise. Questo approccio permetterebbe di trasformare il cambio di protagonista in un'evoluzione narrativa lineare all'interno della continuità dell'universo condiviso, evitando un brusco recasting.