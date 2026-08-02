Stan Lee dice di aver ricevuto solo sei milioni di dollari quando la Disney ha acquisito per quattro miliardi la Marvel nel 2009, accordo che portò al cinema il franchise di supereroi più redditizio di sempre. È una delle rivelazioni più strazianti di un documentario sul mitico fumettista che negli anni '60, insieme a Jack Kirby, creò Spiderman, i Fantastici Quattro, Capitan America, Iron man e altri colleghi Avengers. Stan Lee: The Final Chapter arriva in streaming on demand negli Stati Uniti, proprio mentre l'ultima avventura dell'Uomo Ragno si appresta a conquistare il botteghino. Girato dall'assistente del fumettista morto nel 2018 a 95 anni, ne è un doloroso e necessario compendio, perché documenta la dolcezza e la passione di Lee per i suoi personaggi e per i suoi fan, ma soprattutto rivela il dolore, i soprusi e le manipolazioni che hanno segnato la sua vecchiaia, quando ormai stanco e confuso veniva trascinato da un manager senza scrupoli a convention ed eventi, a firmare locandine e gadget fino allo stremo delle forze.