"Assistere al trattamento che Stan ha dovuto subire in quegli ultimi anni, specialmente alla sua età, mi ha sconvolto", racconta Bolerjack. "Le persone intorno a lui si credevano intoccabili, lo hanno spremuto per arricchirsi. Ho sentito la responsabilità di documentare ciò che stava accadendo - dice il regista che ha cercato anche di denunciare la situazione mentre l'anziano era ancora in vita - Ci sono voluti dieci anni per completare questo film, ma condividere la verità è qualcosa che dovevo a Stan e ai suoi fan". A dare tono e personalità al racconto è la colonna sonora tutta italiana firmata da Dario Forzato, compositore milanese trapiantato a Hollywood da decenni. "Sembra impossibile che un personaggio così famoso e idolatrato possa aver subito tutti questi abusi. Mi ha colpito la complessità di questa storia: a tratti sembra di essere in un thriller, a tratti in una commedia con momenti di pura idiozia", spiega.