Ariana Grande fa chiarezza dopo la dichiarazione del suo portavoce sul suo ritiro dalle scene. Durante il primo dei suoi tre concerti all'United Center di Chicago, la cantante ha deciso di spiegare i motivi di questa decisione. Non una reazione impulsiva, bensì una scelta maturata con il tempo, ha detto. Negli ultimi anni, sui social, il suo aspetto fisico ha scatenato la preoccupazione dei fan per il suo stato di salute. Dal 15 agosto al primo settembre, la cantante concluderà il suo "Eternal Sunshine Tour" con dieci date all'O2 Arena di Londra.
Una decisione elaborata
"A volte, quando una storia non viene raccontata direttamente da me, le cose possono essere ingigantite, quindi stasera volevo parlare direttamente ai miei fan perché vi voglio un gran bene", ha detto la cantante rivolgendosi al pubblico. "L'annuncio fatto ieri non è stata una reazione impulsiva o dettata dall'istinto. È stata una decisione ponderata. Un piano che avevo elaborato in silenzio molto tempo fa - ha aggiunto - Una scelta fatta con cognizione di causa e consapevolezza. Ho saputo che i miei fan erano preoccupati che la negatività stesse rovinando le cose, ma devo dire che non potrebbe esserci niente di più contrario. Non è così. E voglio essere molto, molto chiara: più cose possono essere vere contemporaneamente".
L'importanza di fermarsi
Grande ha poi voluto sottolineare che "bisogna stabilire dei limiti, gli esseri umani a volte hanno bisogno di una pausa e, inoltre, questa può essere e continuerà a essere la più grande esperienza della mia vita professionale e creativa". Infine, ha concluso così: "Niente potrà mai distorcere la mia realtà, essere reale per me o più forte di questo amore che condividiamo, o persino della sensazione di creare arte con le persone che amo e rispetto. Questo è ciò che porterò sempre con me, perché il resto non mi appartiene. E volevo che lo sentiste da me".