"A volte, quando una storia non viene raccontata direttamente da me, le cose possono essere ingigantite, quindi stasera volevo parlare direttamente ai miei fan perché vi voglio un gran bene", ha detto la cantante rivolgendosi al pubblico. "L'annuncio fatto ieri non è stata una reazione impulsiva o dettata dall'istinto. È stata una decisione ponderata. Un piano che avevo elaborato in silenzio molto tempo fa - ha aggiunto - Una scelta fatta con cognizione di causa e consapevolezza. Ho saputo che i miei fan erano preoccupati che la negatività stesse rovinando le cose, ma devo dire che non potrebbe esserci niente di più contrario. Non è così. E voglio essere molto, molto chiara: più cose possono essere vere contemporaneamente".