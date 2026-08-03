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I fan avevano espresso crescente preoccupazione per la sua salute, soprattutto dopo la pubblicazione del video musicale di "Petal", in cui l'artista 33enne appariva molto dimagrita
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Ariana Grande intende prendersi "una meritata pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche" dopo il tour Eternal Sunshine, la cui conclusione è prevista a Londra per il 1° settembre. La popstar, 33 anni, non reciterà dunque nel musical previsto a Londra per il 2027 e che avrebbe dovuto segnare il suo debutto nel West End. Lo hanno annunciato i produttori dello spettacolo. La decisione, comunicata dal team della cantante statunitense alla rivista People, arriva dopo un periodo segnato dal "continuo e incessante giudizio da parte dell’opinione pubblica". Negli ultimi anni, la sua salute e il suo aspetto fisico sono stati al centro di continue speculazioni e critiche, soprattutto sui social.
L'annuncio è arrivato a breve distanza dall'uscita del video musicale di "Petal", il 31 luglio, il nuovo singolo che farà parte del suo ottavo album in studio. Le immagini del video, in cui l'artista appare molto dimagrita, hanno riacceso il dibattito e i commenti sul suo peso. Nel videoclip del singolo di lancio, Ariana interpreta un'artista sottoposta a continue critiche durante i provini: accusata, tra le altre cose, di aver ricorso troppo alla chirurgia estetica. Il video si conclude con una scena simbolica in cui il personaggio reagisce agli haters. Già nel 2023, la cantante era dovuta intervenire direttamente tramite un video su TikTok per invitare i fan a evitare giudizi sui corpi altrui e a mostrare maggiore gentilezza.
L'Eternal Sunshine Tour era iniziato negli Stati Uniti nel mese di giugno e si concluderà a Londra il primo settembre. Ariana Grande ha rinunciato anche alla partecipazione al musical "Sunday in the Park with George", la cui messa in scena era prevista per il 2027. La produzione dello spettacolo ha dichiarato di sostenere pienamente la scelta dell'artista e ha confermato che il progetto andrà avanti con una nuova attrice.