Ariana Grande intende prendersi "una meritata pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche" dopo il tour Eternal Sunshine, la cui conclusione è prevista a Londra per il 1° settembre. La popstar, 33 anni, non reciterà dunque nel musical previsto a Londra per il 2027 e che avrebbe dovuto segnare il suo debutto nel West End. Lo hanno annunciato i produttori dello spettacolo. La decisione, comunicata dal team della cantante statunitense alla rivista People, arriva dopo un periodo segnato dal "continuo e incessante giudizio da parte dell’opinione pubblica". Negli ultimi anni, la sua salute e il suo aspetto fisico sono stati al centro di continue speculazioni e critiche, soprattutto sui social.