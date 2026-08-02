Jennifer Lopez a Milano, visita a sorpresa al Cenacolo di Leonardo

A svelare la presenza dell'icona americana è stato Angelo Crespi, direttore generale della Grande Brera, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcuni scatti insieme a J.Lo. "Una visita straordinaria. J.Lo al Cenacolo Vinciano", ha scritto, raccontando anche il percorso guidato all'interno del museo: "Nel silenzio sacrale dell'Ultima Cena una delle nostre migliori guide, Daniele Leccia, ha raccontato il momento in cui Gesù svela che sarà tradito e chi è il traditore. I discepoli, tranne Giuda, reagiscono a quelle parole e Leonardo riesce a fissare per sempre i moti dell'anima". Per l'occasione Jennifer Lopez ha scelto uno chemisier dai toni chiari, una fascia in stile La dolce vita, scarpe basse e una maxi borsa color sabbia.