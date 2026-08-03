Crescere che fatica, anche se sei figlio di Tom Hanks: "Mi sono sentito inutile"

Chet Hanks in 35 anni ne ha viste di tutti i colori. È passato dagli agi concessi a chi è nato in una famiglia di star di Hollywood ai fantasmi della tossicodipendenza, sempre con la difficoltà di non capire chi era davvero e soprattutto chi voleva diventare. Ora ha trovato la sua strada: è un cantante country e sta avendo le prime soddisfazioni professionali e artistiche, anche se non dimentica cosa si è lasciato alle spalle. "Mi sono sentito spesso inutile", ha raccontato al podcast Artist Friendly, presentato dal frontman dei Good Charlotte Joel Madden.