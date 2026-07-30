I Green Day sbarcano al cinema con la commedia on the road "Nimrods"

I Green Day sbarcano al cinema con Nimrods, commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni della band. Sarà nelle sale dall'11 al 18 agosto. Oltre allo stesso trio californiano, il cast include Mason Thames, Kylr Coffman, Ryan Foust, Ignacio Diaz-Silverio, Keen Ruffalo, Jenna Fischer, Angela Kinsey, Fred Armisen, Bobby Lee, Sean Gunn e Mckenna Grace.
Pubblicato per l'occasione un nuovo brano
Il film prende il nome dall'album dei Green Day del 1997, Nimrod. Scritto e diretto da Lee Kirk, è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival, è prodotto da Tim Perell per Process, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool. Ryan Kroft e Michael Rapino, per Live Nation Studios e Jonathan Daniel, sono produttori esecutivi.
Per celebrare l'annuncio, la band ha condiviso il nuovo brano e video I'm Never Gonna R.I.P.. L'album della colonna sonora, composto da 30 tracce, esce venerdì 31 luglio in cd, vinili, cassetta e digital platforms. Include 22 brani dei Green Day che abbracciano tutta la loro carriera, insieme a canzoni esclusive della colonna sonora, tra cui appunto I'm Never Gonna R.I.P. e quattro registrazioni live inedite della band al Palladium di Los Angeles, come appaiono nel film.