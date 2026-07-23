A Capri, la celebre villa "Bragaglia" dove Totò (Antonio De Curtis), attore e comico italiano, soggiornò a lungo, è sul mercato per una cifra stimata intorno ai 10 milioni di euro. La dimora - come spiegato da Lionard Luxury Real Estate di Firenze che l'ha messa in vendita - "si trova in una delle zone più esclusive dell'isola, immersa in un parco botanico con 150 specie vegetali e vista a 360 gradi sul mare, Napoli, il Vesuvio e Ischia". Nelle ultime ore la dimora è al centro di indiscrezioni di mercato che hanno coinvolto celebrità internazionali come George e Amal Clooney.