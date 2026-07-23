Villa Bragaglia, la storica residenza di lusso caprese in cui visse anche Totò
© Lionard: Luxury Italian Real Estate
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L'indiscrezione lanciata da alcuni media internazionali. Il celebre attore sarebbe stato avvistato sull'isola azzurra in compagnia della moglie Amal
A Capri, la celebre villa "Bragaglia" dove Totò (Antonio De Curtis), attore e comico italiano, soggiornò a lungo, è sul mercato per una cifra stimata intorno ai 10 milioni di euro. La dimora - come spiegato da Lionard Luxury Real Estate di Firenze che l'ha messa in vendita - "si trova in una delle zone più esclusive dell'isola, immersa in un parco botanico con 150 specie vegetali e vista a 360 gradi sul mare, Napoli, il Vesuvio e Ischia". Nelle ultime ore la dimora è al centro di indiscrezioni di mercato che hanno coinvolto celebrità internazionali come George e Amal Clooney.
Tutti gli indizi sembrerebbero portare al celebre attore e regista statunitense George Clooney, il quale sarebbe sbarcato al fianco della moglie Amal, per la prima volta, sull'isola campana. Secondo nuove "voci di corridoio", la coppia sarebbe intenzionata ad acquistare l'ex proprietà in cui visse il comico Totò. Ad avvalorare la tesi ci sarebbe anche il fatto che la coppia sarebbe stata avvistata su un carrellino elettrico mentre si inerpicava lungo la strada che portano alla villa.
Si tratta di una proprietà posizionata nella suggestiva parte alta di Capri, in via Tiberio, lungo l’itinerario che conduce a villa Jovis, la principale delle dimore dell’imperatore Tiberio. La residenza si presenta con un'architettura tipica caprese dal nome originario di "Villa Camarella" ma conosciuta da sempre dai più come "Villa Bragaglia". Fu commissionata dal regista italiano Carlo Ludovico Bragaglia e, negli anni, la storica residenza ha rappresentato una sorta di "rifugio paradisiaco" per i più grandi nomi del cinema, spesso ospiti del regista a Capri.
A essere ospite fisso, quasi come fosse casa sua, era il principe della risata Totò, nome d'arte scelto dal comico italiano Antonio De Curtis. A testimoniarlo è il fatto che esiste una vera e propria camera chiamata, appunto, "Totò". Una stanza riservata esclusivamente a lui e che presenta arredi e dettagli identici fino a oggi. Lo si legge nella presentazione delle agenzie immobiliari che da tempo si occupano della vendita di Villa Bragaglia.
© Lionard: Luxury Italian Real Estate
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I due edifici sono stati restaurati. La villa principale, sviluppata su quattro livelli, presente dei saloni di rappresentanza con arredi d'epoca e reperti romani, al pianterreno, che si affacciano sui porticati e su tre patii. Una scalinata di legno collega il pianterreno con il primo piano dove si trovano le quattro stanze da letto per gli ospiti con i rispettivi bagni e cabine armadio.
Poi, al secondo piano, c'è l’appartamento padronale con due camere, bagni e un grande salone. Anche il terzo piano ospita una camera da letto con bagno e locale armadi, loggia e grande terrazzo. Gli impianti più moderni di domotica e climatizzazione garantiscono ogni comodità e completano gli innumerevoli elementi di pregio della villa.
Infine, più piccola ma non di minore importanza e impatto, è la seconda villa per gli ospiti. Fu realizzata in un secondo momento, negli anni ’50 e si sviluppa su tre livelli. Curato in ogni particolare anche il parco giardino che la circonda, con aree relax, una splendida piscina immersa nel verde e decorata con mosaico azzurro Bisazza e idromassaggio, un campo polivalente da tennis e calcetto.