"Pomeriggio Cinque", il fantasma di Totò si aggira per le vie di Napoli: arrivano gli acchiappa-fantasmi

L’ultima apparizione sarebbe datata settembre 2018 in piazza del Municipio, a Napoli. Il protagonista: il fantasma del defunto principe della commedia, Antonio De Curtis, in arte Totò. Si tratterebbe della 14esima apparizione testimoniata da alcuni cittadini napoletani, che avrebbero visto lo spirito dell'attore scomparso nel 1967 aggirarsi per la piazza e sparire all’interno delle mura di Palazzo San Giacomo.



Ma non tutti confidano nel ritorno di Totò: “Non credo ai fantasmi”; “Finchè non lo vedo non ci credo e per adesso non l’ho ancora visto” sostengono alcuni cittadini ai microfoni di "Pomeriggio Cinque". Qualcuno invece ci ride su: “Se è tornato vuol dire che si è trovato bene”. Intanto, però, nel capoluogo napoletano arriva Massimo Merendi, re dei Ghostbusters, che negli ultimi anni ha esaminato più di duemila segnalazioni.