Addio a Vincent Pastore, il mitico "Big Pussy" de I Soprano

Vincent Pastore è scomparso a 80 anni, nella sua casa nel Bronx. Lo ha comunicato il suo collaboratore di lunga data Steve Villano all'Hollywood Reporter, raccontando come lo storico interprete di Salvatore "Big Pussy" Bompensiero ne I Soprano si sia spento nel sonno sabato notte. Pastore apparteneva a una specie in via d'estinzione nella Hollywood moderna: non era una star, non ambiva a esserlo e non gli interessava uscire dal tipo di ruolo che l'industria gli aveva cucito addosso. Tutti lo chiamavano per interpretare quasi sempre il gangster italo-americano e lui ne era orgoglioso. Non si sentiva ingabbiato in quella maschera, anzi ne andava fiero, arrivando a raccontare che lui stesso d'altra parte aveva un padre nato e cresciuto in quegli ambienti.