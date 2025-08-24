Morto Jerry Adler, attore nella serie "I Soprano"

Adler entrò nell'immaginario collettivo tra il 1999 e il 2007, quando interpretò il consigliere e amico fidato del boss Tony Soprano (James Gandolfini), nella pluripremiata serie Hbo. Il suo personaggio, un ex produttore musicale ebreo legato alla famiglia criminale, era tra i più rispettati nella cerchia di Tony, capace di navigare con intelligenza tra due mondi: quello della cultura ebraica e quello della mafia italoamericana. Con il suo sarcasmo pungente e la sua calma apparente, Adler contribuì a dare profondità umana e storica a un universo dominato da violenza e ambiguità morale.