Il 10 gennaio del 1999 debuttava infatti la serie (" The Sopranos ") che ha rivoluzionato la storia della tv. A 25 anni dal primo episodio trasmesso dal network Hbo, la serie (durò complessivamente sette stagioni trasmesse in otto anni) incentrata sulle vicende di Tony Soprano (interpretato dal compianto James Gandolfini, stroncato da un infarto a 51 anni nel 2013 mentre si trovava in vacanza a Roma), boss della mafia italoamericana del New Jersey, e della sua famiglia i cui avi italiani erano originari di Avellino, resta la più premiata di sempre, totalizzando circa 87 riconoscimenti, tra cui 5 Golden Globes e 21 Emmy. Non solo. La critica l'ha definita tra le più grandi di tutti i tempi. L’ultimo episodio, andato in onda la sera del 10 giugno 2007, registrò circa 12 milioni di telespettatori.

Il cast de I Soprano Ideata e prodotta da David Chase, oltre a James Gandolfini (il figlio Tony è stato protagonista nel film prequel), nel cast, tra gli altri, ci sono Lorraine Bracco nel ruolo della dottoressa Jennifer Melfi, la psicanalista di Tony, Edie Falco nei panni di Carmela Soprano, moglie del boss mafioso, Michael Imperioli, ovvero Christopher Moltisanti, cugino di Carmela.

Di cosa parla la serie I Soprano non sono una serie (ambientata nel 1967, nella realtà, la location era una macelleria che aveva sede al n 101 di Kearny Avenue in Kearny, nel New Jersey) sulla mafia italiana o italo-americana, sono piuttosto uno spaccato di America, dove i valori tradizionali arrivano a contare poco di fronte al denaro. Non è neanche una commedia, né un dramma. E' la storia di un uomo che può essere considerato un antieroe. Tony è un quarantenne depresso che entra in terapia per sfuggire agli attacchi di panico provocati da una madre tossica, da un lavoro stressante, da una famiglia ingombrante, dalla generale difficoltà di vivere in un mondo di tradizioni che si sgretolano.

Il finale sconvolgente Per una serie rivoluzionaria, il finale non poteva che essere sconvolgente. Tony è seduto in una tavola calda e mentre aspetta di essere raggiunto dalla famiglia, fa suonare "Don't Stop Believin'' dei Journey al piccolo juke box sul tavolo. Arriva prima Carmela, poi il figlio A.J. e mentre sta per entrare la figlia Meadow, lo schermo si oscura completamente per alcuni secondi, poi partono i titoli di cosa. Si tratta di un finale che ancora oggi tormenta i telespettatori, cosa significa quel buio? Forse resterà inspiegabile.