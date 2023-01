"I Soprano", morta la figlia della star John Ventimiglia

"Le parole non possono descrivere il dolore che sto provando in questo momento. È col cuore spezzato che mi trovo a dover postare l'annuncio del funerale della nostra cara Odele. Io e sua sorella Lucinda siamo state sopraffatte dai messaggi di sostegno e amore che abbiamo ricevuto, e dai vostri ricordi di quanto Odele fosse amata per così tanti. Odele era molto amata, e lascia un enorme vuoto nella nostra vita", ha scritto la donna. "Le sono sopravvissute la sorella Lucinda Ventimiglia, la madre Belinda Cape, padre Giovanni Ventimiglia, e la sua amata figlia Shiloh. Al posto dei fiori, chiediamo che vengano fatte donazioni per i futuri costi d'istruzione di Shiloh". La petizione ha raggiunto in poco tempo il traguardo dei 50mila dollari, per garantire alla bambina un futuro migliore.

La sorella Lucinda: "Ti cercherò in ogni cosa"

Anche la sorella minore Lucinda, come riporta Page Six, ha ricordato Odele condividendo una sua foto. "Le parole non saranno mai sufficienti per esprimere il dolore che proviamo tutti. Ho amato molto la mia sorellina e passerò il resto della mia vita a cercarla in ogni cosa", questo lo straziante messaggio della ragazza. "Io e la mia famiglia siamo così grati per tutte le cure e il supporto che abbiamo ricevuto durante questo periodo impossibile, non è mai stato più chiaro quanto significasse per così tante persone".