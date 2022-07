09 luglio 2022 09:11

Morto Tony Sirico, tra i protagonisti de "I Soprano"

L'attore Tony Sirico, che interpretava il personaggio di Paulie nella celebre serie "I Soprano", è morto a 79 anni. Lo ha annunciato il suo manager, secondo quanto riportato da Nbc, senza precisare le cause della morte. L'attore si è spento in una casa di cura in Florida.