The Sopranos , vent anni fa la prima puntata: storica reunion degli attori

Vent'anni fa la prima puntata di "The Sopranos": era il 10 gennaio 1999. La fortunata serie tv, trasmessa da HBO, che raccontava la vita di Tony Soprano (interpretato dal compianto James Gandolfini, deceduto nel 2013 ), boss della mafia italoamericana del New Jersey, e della sua famiglia, i cui avi italiani erano originari di Avellino, apparve sul piccolo schermo americano e fece "strage" di cuori. I telespettatori si innamorarono letteralmente delle vicende e dei personaggi. La serie durò complessivamente sette stagioni trasmesse in otto anni. In Italia fu prima Mediaset e poi la Rai a tentare di importare il grande successo del telefilm, senza grossi risultati. Ventuno gli Emmy vinti e cinque i Golden Globe. L’ultima episodio, la sera del 10 giugno 2007, registrò circa 12 milioni di telespettatori. Per festeggiare tanta gloria attori e produttori della serie si sono trovati per una storica reunion, ricordando James Gandolfini.