Il figlio di James Gandolfini sarà Tony Soprano nel film prequel della serie tv

Nuovi dettagli rilevanti su "The Many Saints of Newmark" , il film che farà da prequel alla serie "I Soprano" , che in questi giorni sta celebrando i vent’anni dalla prima messa in onda. Michael Gandolfini , figlio del compianto James Gandolfini , interpreterà il giovane Tony Soprano. La somiglianza tra i due è effettivamente impressionante...

"È un vero onore portare avanti il lavoro di mio padre indossando i panni di un giovane Tony Soprano" ha commentato Gandolfini. "Sono entusiasta dell’opportunità di lavorare con David Chase e con i talenti incredibili che ha coinvolto in The Many Saints of Newark”. Il giovane attore si è fatto notare già in produzioni importanti come la serie "The Deuce" e "Ocean's 8".



Il film, affidato al creatore della serie David Chase, sarà ambientata alla fine degli anni Settanta e si occuperà delle tensioni e dei successivi scontri fra malavita d’origine italiana, comunità afroamericana e polizia. Sarà diretto da Alan Taylor ("Thor: The Dark World", "Terminator: Genisys") ed essendo ancora in fase di pre-produzione è improbabile un’uscita prima del 2020.