Addio a Paul Herman, l'attore de "I Soprano" e "The Irishman" è morto a 76 anni

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Paul Herman.

L'attore, noto per aver recitato ne "I Soprano" e in molte altre note pellicole, tra cui anche " The Irishman" di Martin Scorsese, è morto proprio nel giorno del suo 76esimo compleanno . A darne la notizia è stato l'amico e collega Michael Imperioli con un post su Instagram: "Paulie era un bravo ragazzo. Un narratore di prima classe e un attore bravissimo...".

Non sono ancora note le cause della sua scomparsa.