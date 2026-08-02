Dopo aver conquistato il botteghino mondiale e trasformato Barbie in uno dei più grandi fenomeni cinematografici degli ultimi anni, il ritorno a Barbieland è tutt'altro che scontato. A tre anni dall'uscita del film diretto da Greta Gerwig, il secondo capitolo è ancora fermo ai blocchi di partenza e il tempo a disposizione di Warner Bros. per trovare un accordo con il cast principale si sta riducendo. Sul tavolo ci sono soprattutto questioni economiche, che rischiano di compromettere il futuro dell'intero franchise.