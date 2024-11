Tom e Margot si sono incontrati per la prima volta nel 2013 sul set "Suite Française", dove lui era assistente alla regia, e lei interpretava Celine Joseph. La coppia si è sposata nel 2016 e in questi anni sono stati co-produttori di diversi progetti. La storia d'amore con Tom è stato un evento inaspettato nella vita della Robbie. "Ero la ragazza single per eccellenza. L'idea di una relazione mi ha fatto venire voglia di vomitare", aveva raccontato a "Vogue" parlando della relazione con Ackerley. "Siamo stati amici per così tanto tempo. Sono sempre stata innamorata di lui, ma ho pensato: 'Non mi ricambierà mai. Non farlo diventare strano, Margot. Non dirgli che ti piace'. E poi è successo e da quel momento ho pensato fosse naturale stare insieme".