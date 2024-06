Le fobie dei vip, quali sono e come curarle

Da quelle più classiche, come il buio e i serpenti, a quelle più particolari. Come, per esempio, quella di Alessia Macari, vincitrice della prima edizione del "Grande Fratello", terrorizzata dalle Barbie. "A tre anni, avevo una baby-sitter che me ne ha comprata una al centro commerciale. Ricordo che le ha tolto la testa e l'ha fatta rotolare per terra", racconta l'ex Ciociara di "Avanti un altro!", spiegando l'origina del proprio trauma, che non ha ancora metabolizzato. In effetti, quando l'inviato della trasmissione di Italia 1 gliene mostra una, Macari inizia ad agitarsi fino a uscire dalla stanza in cui sta avvenendo l'incontro.