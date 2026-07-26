La rivelazione è arrivata la scorsa notte davanti a circa settemila spettatori riuniti nella Hall H per il panel Marvel Studios. Il presidente dello studio, Kevin Feige, ha scherzato sulla domanda che gli veniva posta da anni sull'eventuale ingresso di Gosling nel franchise, prima di chiamarlo sul palco tra gli applausi del pubblico. "Wow, sta succedendo davvero? È un personaggio che voglio interpretare da tantissimo tempo", ha detto l'attore che ha subito invitato accanto a sé Shawn Levy, regista da lui stesso voluto per il progetto.