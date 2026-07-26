Nuovo eroe

Ryan Gosling diventa un supereroe: sarà Ghost Rider nel nuovo film Marvel

L'attore ha annunciato il progetto al Comic-Con di San Diego: "È un personaggio che voglio interpretare da tantissimo tempo"

26 Lug 2026 - 13:14
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Ryan Gosling © IPA

Ryan Gosling © IPA

Dopo essersi messo al volante per Nicolas Winding Refn nelle notti al neon di Drive, Ryan Gosling è pronto a salire in sella a qualcosa di decisamente più infuocato. L'attore canadese vestirà i panni di Johnny Blaze, in arte Ghost Rider, uno dei personaggi più cupi dell'universo Marvel, in un film diretto da Shawn Levy e destinato alle sale nel 2028.

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L'annuncio a sorpresa al Comic-Con di San Diego

 La rivelazione è arrivata la scorsa notte davanti a circa settemila spettatori riuniti nella Hall H per il panel Marvel Studios. Il presidente dello studio, Kevin Feige, ha scherzato sulla domanda che gli veniva posta da anni sull'eventuale ingresso di Gosling nel franchise, prima di chiamarlo sul palco tra gli applausi del pubblico. "Wow, sta succedendo davvero? È un personaggio che voglio interpretare da tantissimo tempo", ha detto l'attore che ha subito invitato accanto a sé Shawn Levy, regista da lui stesso voluto per il progetto.

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Proprio Levy ha raccontato di aver avuto un déjà-vu, ricordando di essere stato sullo stesso palco due anni prima per Deadpool & Wolverine, e ha svelato che l'idea è nata durante i tempi morti sul set di Star Wars: Starfighter, dove i due stanno già collaborando alla realizzazione del film.

Un personaggio iconico

 Nato dalla penna di Gary Friedrich e dalle matite di Mike Ploog nel 1972, Ghost Rider era già stato portato sul grande schermo da Nicolas Cage in due pellicole, mentre Gabriel Luna aveva vestito i panni del motociclista fiammeggiante nella serie tv Agents of SHIELD.

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Per Ryan Gosling si tratta invece del primo ruolo in assoluto come supereroe, ultimo tassello di un percorso che lo vedrà anche protagonista, come anticipato, di Star Wars: Starfighter il prossimo anno. La sceneggiatura porta la firma di Jonathan Tropper, mentre resta ancora tutto da scoprire il cast e collocazione temporale del film all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Moda uomo e trend estivi: Ryan Gosling e l'abito maschile pastello

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© IPA | Ryan Gosling in completo maschile pastello alla prima di "The Gray Man" a Los Angeles
© IPA | Ryan Gosling in completo maschile pastello alla prima di "The Gray Man" a Los Angeles
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