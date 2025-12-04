Scarlett Johansson è in trattative per unirsi al cast di "The Batman Part II"

L'attrice pronta a entrare nell'universo di "Batman", nel sequel diretto da Matt Reeves
Pare che Scarlett Johansson sia in trattative per unirsi al cast di "The Batman Part II", accanto al Cavaliere Oscuro Robert Pattinson, anche se non è ancora stato rivelato il ruolo che ricoprirà nel sequel. L'uscita del film della DC Studios, diretto da Matt Reeves, è prevista a ottobre 2027, più di cinque anni dopo il primo capitolo.
"The Batman" è uscito nelle sale nel marzo 2022, incassando 772 milioni di dollari a livello mondiale. Reeves e il co-sceneggiatore Mattson Tomlin hanno completato il copione del tanto atteso sequel a giugno. Secondo fonti vicine alla produzione, non è previsto il ritorno di Zoe Kravitz nei panni di Catwoman.
"È stato un lungo viaggio, ma sono incredibilmente entusiasta. Sono molto orgoglioso del copione che io e Mattson abbiamo scritto," ha dichiarato il regista a "Variety" durante gli Emmy, rivelando le misure di sicurezza adottate per mantenere la storia riservata. "Abbiamo messo il copione in una borsa segreta che ha effettivamente un lucchetto con un codice. Robert Pattinson era a New York in quel momento e tutto era sotto elevata sicurezza".
I dettagli sul potenziale ruolo della Johansson non sono stati rivelati, ma questa mossa segna un importante passaggio per l'attrice, che di recente ha recitato nel successo al botteghino "Jurassic World Rebirth" e comparirà nel reboot di "The Exorcist." La partecipazione al sequel di Batman rappresenta un notevole cambio di rotta per l'attrice, che passa dall'Universo Cinematografico Marvel (di cui è una Avenger fondatrice come Natasha Romanoff, alias Black Widow) alla fabbrica di eroi della DC.
Johansson, candidata a due premi Oscar, è stata attivamente coinvolta anche al di fuori del mondo dei franchise. Ha esordito alla regia con il dramma "Eleanor the Great," presentato al Festival di Cannes e distribuito da Sony Pictures Classics. Sarà prossimamente nel film "Paper Tiger" diretto da James Gray.