Scarlett Johansson è in trattative per unirsi al cast di "The Batman Part II"

"È stato un lungo viaggio, ma sono incredibilmente entusiasta. Sono molto orgoglioso del copione che io e Mattson abbiamo scritto," ha dichiarato il regista a "Variety" durante gli Emmy, rivelando le misure di sicurezza adottate per mantenere la storia riservata. "Abbiamo messo il copione in una borsa segreta che ha effettivamente un lucchetto con un codice. Robert Pattinson era a New York in quel momento e tutto era sotto elevata sicurezza".